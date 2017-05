Alma si gioca il tutto e per tutto... anche sui social network!

TRIESTE – Alma vincente sul campo e anche sui social network. Mancano poche ore alla chiusura dei quarti di finale della Social Basket Cup, competizione online riservata alle pagine ufficiali dei club che partecipano ai play off del campionato maschile di Serie A2 di pallacanestro. L’Alma Trieste, in sfida contro la Tezenis Verona, è riuscita portare a casa un’importante vittoria superando di 4 punti gli avversari. Alla chiusura del turno mancano poche ore ed è necessario fare in modo che la compagine piemontese allenata da Michele Carrea non si riporti avanti.

Il regolamento

Come funziona la «Social Basket Cup»? Giocare è divertente e gratuito. Dopo aver visitato la pagina Facebook di ogni compagine, i tifosi possono votare assegnando a ciascuna un punteggio che va da 0 a 5 stelline. Ad essere valutati saranno i contenuti informativi, l’interazione, la multimedialità (video, foto) e le iniziative intraprese dalle società sportive per coinvolgere i tifosi. Il club che ottiene il punteggio più alto accede al turno successivo, l’altro abbandona la gara. Per conoscere tutte le squadre in gara visitare il sito http://news.superscommesse.it/iniziative/social-basket-cup.html