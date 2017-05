Museo di Storia Naturale, gli studenti diventano guide per un giorno

TRIESTE - Sabato 27 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, al Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4, a conclusione dello stage «Alternanza Scuola Lavoro», gli studenti della classe terza del Liceo France Prešeren faranno una visita guidata gratuita in sloveno e in serbo. I ragazzi guideranno i visitatori tra le sale del museo alla scoperta dei reperti più importanti, interessanti e curiosi. Al piano terra i partecipanti scopriranno alcune curiosità sulla nascita del museo, conosceranno la storia di Antonio, il famoso fossile di dinosauro, tra i più completi trovati al mondo e sentiranno alcune curiosità riguardanti l'orso delle caverne. La visita al primo piano porterà invece i visitatori alla scoperta degli ominidi e degli squali. Sabato 27 maggio alle 10.30 la visita guidata sarà in serbo, mentre alle 11.30 è in programma quella in sloveno. Per ulteriori informazioni: sportellonatura@comune.trieste.it www.museostorianaturaletrieste.it