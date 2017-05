Approvata la proposta di legge sulle modifiche normativa del servizio idrico

TRIESTE - Approvata a maggioranza dalla IV Commissione del Consiglio regionale la proposta di legge che detta ulteriori modifiche alla legge regionale 5/2016 sulle funzioni legate al servizio idrico integrato e alla gestione dei rifiuti urbani. Per facilitare l'avvio delle attività previste per legge, il provvedimento disciplina, nel dettaglio, i meccanismi di attivazione e convocazione degli organismi previsti dalle norme, regolando il caso in cui la Conferenza dei sindaci non venga convocata o non raggiunga il quorum e l'elezione dei componenti dell'Assemblea regionale d'ambito che, in seconda convocazione, potranno essere nominati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il testo dispone inoltre l'invio dei verbali di nomina al presidente dell'Ausir o all'assessore regionale e consente all'assessore o al presidente dell'Ausir di convocare l'Assemblea d'ambito, chiarendo gli automatismi di convocazione suppletiva. L'operatività dell'organismo viene garantita autorizzando la partecipazione provvisoria del sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, nel caso in cui il componente non sia stato ancora individuato. Altre modifiche riguardano l'approvazione dello Statuto dell'ente, possibile solo dopo la nomina del direttore generale e definiscono tempi e modi delle procedure di liquidazione delle Consulte d'ambito.