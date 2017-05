Incidente nella notte in via Forlanini: muore un 80enne

TRIESTE – Incidente mortale in via Forlanini, nelle vicinanze del quadrilatero di Melara, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26. Lo schianto ha coinvolto un'automobile e un camper, probabilmente parcheggiato lungo la strada. Secondo una prima ricostruzione, un 80enne avrebbe perso il controllo della sua Fiat Stilo in seguito a un malore: l'auto, dopo aver invaso l'altra corsia, si sarebbe schiantata con la parte anteriore destra contro il camper. Il guidatore, quando sono arrivati i soccorsi, era già in arresto cardiaco. Sul posto anche i vigili urbani e i vigili del fuoco.