Trieste, vincere contro Firenze per scacciare i play-out salvezza

TRIESTE - Tutto in una partita. Domenica 28 maggio si gioca l’ultima giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile (gironi Nord e Sud) e la Pallanuoto Trieste ospiterà alla «Bruno Bianchi» il Firenze Pallanuoto. Con inizio fissato alle 15. L’obiettivo delle giovani orchette è chiaro: conquistare i tre punti per evitare i play-out salvezza. La classifica parla chiaro, in questo momento la Pallanuoto Trieste è al terzultimo posto con 21 punti, è in svantaggio rispetto al Varese Olona per quanto riguarda la differenza reti negli scontri diretti (pesa il 10-7 incassato in Lombardia domenica scorsa), ma ha la possibilità di superare una compagine tra Locatelli e Promogest Quartu, entrambe a quota 22, ma che si affronteranno nello scontro diretto in casa delle liguri. Insomma, le atlete alabardate sono padroni del loro destino.

L'analisi di Colautti

«Proprio così – spiega l’allenatrice della Pallanuoto Trieste Ilaria Colautti – vogliamo assolutamente vincere, per coronare al meglio una stagione sicuramente positiva e continuare il nostro percorso di crescita». Il Firenze Pallanuoto, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare un avversario irresistibile. Le toscane hanno 9 punti in classifica, 6 conquistati con la cenerentola Marina Militare, e probabilmente sono già concentrate sui play-out, dove affronteranno una tra Guinnes Catania o Volturno. Nella gara di andata le orchette si imposero in trasferta per 8-10, Firenze resta comunque un avversario da non sottovalutare. «E non lo faremo – conferma Ilaria Colautti – dal punti di vista tattico il nostro compito principale sarà quello di limitare Marta Colaiocco, il fulcro del loro gioco. Dovremo comunque giocare con grande attenzione in difesa, nelle ultime partite stiamo spesso incassando troppi gol facili. Ma, al di là degli aspetti tecnici, le ragazze devono mettere in campo tutta la loro grinta e la voglia di vincere». Per quanto riguarda la formazione che scenderà in vasca domenica, rientrerà il portiere Gioia Krasti, assente nella trasferta di Varese. Il gruppo si è allenato bene e tutte le atlete sembrano in ottime condizioni dal punto di vista fisico. Infine, la designazione arbitrale: la sfida tra Pallanuoto Trieste e Firenze Pallanuoto sarà diretta dal fischietto Michele Minelli.