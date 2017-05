Ricerca e sperimentazione musicale, arriva la rassegna "Le nuove rotte del jazz"

TRIESTE - Arriva alla XV edizione «Le nuove rotte del jazz», l’innovativa rassegna organizzata dal Circolo Controtempo di Cormòns (GO) che porta sul palcoscenico grandi musicisti e nuovi talenti che fanno della ricerca più raffinata e della sperimentazione sonora il loro credo. L’edizione 2017, in programma dal 7 al 10 giugno, si svolgerà come da tradizione all’Auditorium del Museo Revoltella di Trieste; per il terzo anno consecutivo, uno degli appuntamenti riguarderà un progetto sviluppato con il coinvolgimento del Conservatorio «Giuseppe Tartini» di Trieste. In calendario tre concerti, tutti alle 20:30 e ad ingresso libero.

Gli appuntamenti

Primo appuntamento mercoledì 7 giugno con il trio svizzero VEIN: un viaggio tra classicismo e modernità in chiave jazz che spazia dalla musica classica a quella camerale per un sound innovativo e «fuori dagli schemi». Giovedì 8 giugno il concerto dell’ORCHESTRA LABORATORIO 5.0 della Scuola di Jazz del Conservatorio Tartini di Trieste, diretta dal maestro Giovanni Maier: un excursus nel repertorio di grandi jazzisti italiani rivisitato attraverso contaminazioni pop, rock e etniche. Chiude la rassegna sabato 10 giugno un maestro indiscusso della chitarra acustica: RALPH TOWNER, leader della band Oregon, che si presenta con un concerto in chitarra solo. Un evento di profondo spessore, legato alla tecnica e alla poesia che questo musicista sa esprimere.