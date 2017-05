Trieste capitale della fantascienza! Pronti per il Trieste Science+Fiction Festival?

TRIESTE - Si svolgerà dal 31 ottobre al 5 novembre 2017 la diciassettesima edizione di Trieste Science+Fiction Festival, organizzato dal Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground. L'annuncio arriva dal Festival di Cannes, in occasione dell'annuale Assemblea Generale della European Fantastic Film Festivals Federation, network di cui la manifestazione triestina è il partner ufficiale italiano.

Il programma

Il programma, articolato su sei giornate, presenta anteprime nazionali e internazionali delle migliori produzioni di genere science fiction, fantasy e horror. Sono tre le sezioni in concorso: la competizione internazionale per il Premio Asteroide è riservata a registi emergenti; i due concorsi europei per il miglior lungometraggio e il miglior cortometraggio di genere fantastico aggiudicano il Premio Méliès d’Argento, organizzato con la European Fantastic Film Festivals Federation. La sezione non competitiva Spazio Italia è dedicata al fantastico italiano, mentre la sigla Sci-Fi Classix ripropone nuove edizioni restaurate dei capolavori della fantascienza. Immancabili gli eventi speciali dedicati a scienza e letteratura con gli Incontri di Futurologia, organizzati con le maggiori istituzioni scientifiche del territorio, il Premio alla Carriera Urania d'Argento in collaborazione con la celebre rivista Urania, dedicato annualmente a una personalità di spicco nel mondo del fantastico, e la seconda edizione del Fantastic Film Forum per i professionisti del settore.

Sono aperte le iscrizioni per i film e le opere candidate alle sezioni in concorso. Il regolamento e la scheda di iscrizione per l'edizione 2017 sono pubblicati sul sito del festival www.sciencefictionfestival.org.