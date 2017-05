Squadra al lavoro per gara-1, Alma Arena verso il sold out!

TRIESTE - Prosegue la preparazione dei biancorossi di Dalmasson, in vista dell'inizio della serie di semifinale playoff contro la Kontatto Fortitudo Bologna. I primi due atti saranno disputati sul parquet dell'Alma Arena lunedì 29 maggio (ore 20.30) e mercoledì 31 maggio (ore 20, diretta Sky Sport HD). La terna arbitrale designata per dirigere gara-1 sarà formata da Alessandro Nicolini di Santa Flavia (Palermo), Guido Giovannetti di Terni e Calogero Cappello di Porto Empedocle (Agrigento). Ieri la squadra è scesa sul parquet di via Flavia dopo aver trascorso la prima parte in sala video ad analizzare gli avversari. I giocatori sono poi passati al campo, per una fase di riscaldamento basata su transizioni in iniziale superiorità numerica, in situazione di 3vs3 e 4vs4. A seguire, schemi messi in pratica su metà campo nel consueto 5vs5 bianchi contro rossi, con grande attenzione ai dettagli e intensità difensiva al massimo. Tredici giocatori a disposizione dello staff biancorosso, divenuti quattordici in corso d'opera complice il rientro in gruppo di Javonte Green, che sta proseguendo il programma personalizzato di recupero sotto lo sguardo del Prof. Paoli. Le condizioni della caviglia sinistra dell'americano dell'Alma sembrano essere in costante miglioramento, al punto da avergli permesso di partecipare a una porzione della seduta di oggi insieme al resto dei compagni, ma eventuali possibilità di vederlo in campo già lunedì sera per gara-1 andranno monitorate e valutate fino agli ultimi istanti prima della palla a due.



Prevendite a ritmi serrati

Prosegue intanto a gonfie vele la prevendita per gara-1 e gara-2 di semifinale playoff. Vendita libera partita oggi alle 12.30 e flusso continuo di tifosi presso il Ticket Point di Corso Italia 6/C, aperto anche domani e lunedì con orario 8.30/12.30 e 15.30/19.00, oltre a domenica mattina con orario 9.00/12.30. Al termine della giornata di oggi tra mini abbonamenti e tagliandi singoli, per gara-1 si viaggia verso quota 4800, per gara-2 superata invece di poco la soglia dei 3400 biglietti staccati. I numeri parlano chiaro: il colpo d'occhio dell'Alma Arena sarà spettacolare!



Alma Basket Camp 2017

Viste le numerose iscrizioni è stata attivata ufficialmente anche la seconda settimana dell'Alma Basket Camp 2017, campus organizzato dall'Alma Pallacanestro Trieste 2004 in collaborazione con ASD baskeTrieste e riservato ai nati tra il 2005 al 2011. Alla settimana che va dal 19 al 24 giugno si aggiunge quindi quella dal 10 al 15 luglio, attivata per rispondere alle numerose richieste di iscrizione. I bambini verranno seguiti da allenatori e preparatori atletici qualificati, si alleneranno sul parquet dell'Alma Arena e potranno conoscere di persona i loro idoli dell'Alma Pallacanestro Trieste 2004.

Gli allenamenti saranno specifici e mirati per migliorare la tecnica individuale e sviluppare le basi del gioco della pallacanestro. È ancora possibile iscriversi, mandando un'email a fortuna@almabasket.it o depolo@almabasket.it.