Malore in acqua a Barcola: muore una donna

TRIESTE – Tragedia a Barcola. Una donna è stata colta da un malore mentre nuotava tra il terzo e il quarto "topolino». Era circa le 8.30 di questa mattina. I primi a soccorrerla sono stati i bagnini che hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Poi, sul posto, sono giunti i sanitari con l'automedica e l'ambulanza (ma anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco) che hanno proseguito con le manovre, ma senza esito. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.