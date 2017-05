Denunciato giovane kosovaro già noto alle forze dell'ordine

TRIESTE - Ieri sera la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla locale competente autorità giudiziaria un cittadino kosovaro, F.B., nato nel 1994. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti reati contro il patrimonio e la persona, è stato notato in piazza della Borsa dai Poliziotti di quartiere della Questura. Lo hanno fermato e identificato. A suo carico anche un divieto di ritorno nel comune di Trieste fino al prossimo ottobre. Motivo per il quale – dopo alcune formalità di rito - è stato denunciato.