Luigi Nacci insegna la "Viandanza, il cammino come educazione sentimentale"

TRIESTE - Martedì 30 maggio, alle 17, alla biblioteca comunale Quarantotti Gambini di via delle Lodole 6, si terrà la presentazione del libro di Luigi Nacci "Viandanza. Il cammino come educazione sentimentale" (Laterza, 2016). L'incontro è curato delle Cooperative CO.A.LA. e LA.SE in collaborazione con la Biblioteca ed è inserito ne #IlMaggiodeiLibri2017 , la campagna nazionale promossa dal MiBACT e dal Centro per il libro e la lettura con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. L'autore dialogherà con Riccardo Cepach, studioso di letteratura.

La storia

Luigi Nacci, poeta e scrittore triestino, ideatore del Festival della Viandanza e autore del fortunato «Alzati e cammina» (Ediciclo, 2014), in Viandanza. Il cammino come educazione sentimentale (Laterza, 2016) narra di un viaggio emozionante lungo i due percorsi frequentati da secoli dai pellegrini d’Europa: la via per Santiago e la via Francigena. Un tempo erano attraversate da viaggiatori che perpetuavano una secolare tradizione religiosa, quella del pellegrinaggio nei luoghi santi. Oggi è esploso un fenomeno nuovo, per numeri e per significato: negli ultimi 10 anni oltre 110 mila italiani hanno percorso a piedi la via per Santiago e in costante crescita è anche il dato di presenze sulla Francigena. Migliaia e migliaia di viandanti si mettono in cammino, spesso laicamente, spinti da aspirazioni e desideri diversi, per trovare risposte nuove a domande antiche. Quelle strade – che costituiscono la memoria profonda di un continente – parlano, incitano a ricordare, ci raccontano quello che siamo stati e come potremmo essere. Questo libro è per loro: per tutti coloro che hanno fatto il cammino, o lo faranno, per sognare a occhi aperti e in pieno giorno un’altra vita. Insieme a Luigi Nacci scopriamo un altro modo di stare al mondo: il pane si divide, le porte non si chiudono, le cose di cui si ha bisogno sono poche, le relazioni non sottostanno al potere e al denaro, ogni gesto è gratuito e ogni speranza ha di fronte a sé una strada aperta. Il cammino vero, quello lungo che sfianca e trasforma, è anche un viaggio in cui emergono con forza inaudita sentimenti e stati d'animo profondi: paura, stupore, spaesamento, nostalgia, disillusione, allegria, arroganza, umiltà. La viandanza diventa uno straordinario modo per conoscere se stessi e gli altri.

Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.