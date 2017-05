Rissa fuori da un locale: uomo ricoverato con lesioni da taglio

TRIESTE - Un uomo è ricoverato in ospedale con lesioni da taglio, causate da un bicchiere scagliatogli contro durante una rissa avvenuta nelle prime ore di ieri nel centro di Trieste. Come riporta l'Ansa, l'episodio - secondo una prima ricostruzione - è avvenuto intorno alle 5, all'esterno di un locale pubblico, il Maninpasta, nelle vicinanze del Municipio del capoluogo giuliano. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle squadre Volanti e Mobile della Questura, che in queste ore stanno ascoltando testimoni presenti sulla scena dell'aggressione. Il luogo della rissa, in via Malcanton, adiacente a piazza Unità d'Italia, presenta ancora i segni dell'accaduto, con vistose macchie di sangue sul selciato.