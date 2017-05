Scoperta la targa commemorativa di Eddie Walter Cosina a Muggia

MUGGIA - Questa mattina, all’Istituto comprensivo Giovanni Lucio di via D’Annunzio, a Muggia, si è tenuta la cerimonia di scoprimento della targa intitolata alla memoria dell’assistente Eddie Walter Cosina, medaglia d’oro al valor civile, deceduto a Palermo il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio in cui morirono anche il giudice Paolo Borsellino e altri agenti della scorta. Alla toccante cerimonia, oltre ai familiari, erano presenti il Prefetto Filippo Dispenza, Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, partecipato il Prefetto di Trieste, Annapaola Porzio, il Questore di Trieste, Leonardo La Vigna, il sindaco di Muggia, Laura Marzi, altre autorità civili, militari e religiose italiane, slovene e croate, nonchè una rappresentanza della sezione triestina dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.) con il labaro e gran parte degli studenti del comprensivo. Presenti anche i familiari dei caduti Vincenzo Raiola e Luigi Vitulli.

I saluti

Negli interventi di saluto è stata ricordata la figura umana e professionale di Cosina e sono state lette tre fra le più significative riflessioni elaborate studenti dell’Istituto sul tema della lotta alle mafie e sull’importanza della memoria e del ricordo di chi ha combattuto questa lotta. La targa, collocata all’interno della scuola frequentata da piccolo da Cosina, è stata benedetta dal Cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Paolo Rakic. La cerimonia si è conclusa con la consegna del crest istituzionale da parte del Questore alla madre di Cosina e di un omaggio alla Dirigente dell’Istituto scolastico, Marisa Semeraro. Una studentessa ha consegnato un quadro alla stessa madre di Cosina, che ha pure ricevuto da Semeraro copia delle pagelle di Eddie Walter conservate negli archivi scolastici. Il prossimo 19 luglio, alle 10, nel Duomo di Muggia, sarà celebrata una Santa Messa in suo ricordo.