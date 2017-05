Encomio all'agente Batic «per aver fatto emergere un caso di grave truffa»

TRIESTE - Un encomio «per le capacità dimostrate nel far emergere, da un controllo di polizia edilizia, un caso di grave truffa ai danni di anziani» è stato consegnato oggi in Municipio dal vicesindaco di Trieste Pierpaolo Roberti all'agente di Polizia Locale Rossana Batic, del Nucleo Edilizia. «Un risultato straordinario – ha sottolineato Roberti, affiancato dal Comandante Sergio Abbate – che mette in evidenza ancora una volta di più il valore dell'impegno di tutti i Nuclei specialistici all'interno del Corpo di Polizia Locale che è in grado di raggiungere risultati importanti».

La vicenda

Il caso era emerso nel luglio 2015, a seguito di una segnalazione da parte di uno studio di amministrazione stabili. La lamentela riguardava lavori all'interno di un appartamento che non avrebbe dovuto essere abitato in quanto la proprietaria risultava ricoverata presso una R.S.A. Dopo un sopralluogo, venne fuori che il committente dei lavori era una persona che dichiarava di aver stipulato con la proprietaria un contratto di comodato gratuito. L'agente Batic si recò nella struttura dov'era ricoverata la proprietaria dell'immobile: le sue condizioni erano tali da non consentirle di provvedere personalmente ai propri affari, così produsse elementi di prova per poter redigere una comunicazione di notizia di reato per circonvenzione d'incapace. L'attività d'indagine della Procura si è conclusa nei primi mesi del 2017: è emerso che dello stesso tipo di truffa erano state vittime altri tre anziani raggirati dalla stessa persona e da altre tre a lui legate affettivamente, per una somma totale di oltre un milione di euro. L'encomiabile risultato ottenuto – conclude l'elogio - mette in evidenza, ancora una volta, l'impegno quotidiano della Polizia Locale rivolto alla tutela dei più deboli.