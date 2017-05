Aquapark Istralandia è pronto per una grande stagione: ecco le novità!

TRIESTE - L’acqua più divertente dell'Istria è di nuovo pronta a risvegliare brividi e adrenalina e regalare gioia ai cuori dei suoi visitatori. Aquapark Istralandia, un mondo acquatico unico che offre una nuova dimensione di divertimento, passatempo e ricreazione, è pronto a riaprire le sue porte per una nuova, grande stagione, sabato 3 giugno 2017. E si ripresenta al pubblico con molte novità e grandi sorprese. Situato nell’entroterra boscoso a Novigrad/Cittanova d'Istria e facilmente raggiungibile in poco tempo anche dall'Italia, il pluripremiato Aquapark istriano ha recentemente conquistato, per il secondo anno consecutivo, il 5° posto nella Europe’s Best Water Parks tra i migliori 300 parchi acquatici in Europa ed è pronto a iniziare la nuova stagione con attrazioni e contenuti che sono ormai garanzia di divertimento e sorprendere con novità ispirate ai desideri dei visitatori.

Le novità

La soddisfazione dei suoi visitatori è quello che conta di più per l’Aquapark, così, rispondendo alle numerose richieste e alle necessità espresse, per il 2017 sono stati organizzati nuovi servizi, come la vendita dei biglietti online, un grande gioco a premi, Schiuma Party quotidiani, miglioramento della ristorazione, prati rinnovati e tante altre sorprese. Ecco tutti i numeri del divertimento che attende i visitatori a Istralandia per accogliere il pubblico in mondo acquatico pronto a sverlarsi appena varcati i cancelli dell'Aquapark: una superficie di 81.000 metri quadri con 20 magnifiche attrazioni lunghe ben 1,6 chilometri con una superficie d'acqua di 5.000 metri quadri. Istralandia offre adrenalina per tutti, adulti e non, con tante piscine, tra cui la più grande piscina a onde nel Mediterraneo (2.500 metri quadri) e scivoli particolarmente attrattivi. All'Aquapark Istralandia si puo trascorrere tutta la giornata e renderla indimenticabile anche grazie alla piscina per l'idromassaggio a due livelli che offre un piacevole e rinfrescante relax per tutta la famiglia nuotando assieme.

Un angolo particolare è stato dedicato ai più giovani e importanti visitatori del parco acquatico: i bambini. La piscina per i bambini è un vero paradiso acquatico nel quale possono divertirsi liberamente, anche grazie a tante attrazioni come la nave dei pirati, il castello acquatico e scivoli adatti a loro.



E fuori dall'acqua...

Il divertimento a Istralandia non è però limitato alle sole attrazioni aquatiche. Un team di animatori renderà il soggiorno del pubblico ancora più piacevole. A disposizione dei visitatori ci sono parchi giochi, tornei sportivi, gare in piscina, carnevali per i bambini, maghi, clown e una banda di ottoni. Per una pausa e un po' di riposo, sono a disposizione del pubblico diverse strutture di ristorazione che offrono cibi sani, piatti alla griglia, insalate, frutta, pasta e pesce.

Aquapark Istralandia inoltre è completamente fruibile (ad eccezione degli scivoli) anche alle persone in sedie a rotelle. L'entrata per loro è gratuita e l'accompagnatore/trice ha diritto a uno sconto sul biglietto. Istralandia è un parco amico degli animali: per i visitatori con animali al seguito è stata adibita un'apposita area per la loro custodia degli animali. Il servizio è fruibile a pagamento previa prenotazione da effettuarsi prima dell'arrivo.



Tutte le informazioni

L'orario di apertura in giugno e settembre e dalle ore 10 alle ore 18, in luglio e agosto è prolungato dalle ore 10 alle ore 19. Il parcheggio è completamente gratuito, così come il programma di animazione e l'utilizzo di tutte le attrazioni e le piscine.Sedie a sdraio, ombrelloni e armadietti sono disponibili a pagamento sul posto. Chi non volesse usufruire del servizio di sedie a sdraio ha comunque a disposizione una vasta superficie erbosa all'ombra dei pini. Per ulteriori informazioni è attivo il sito web www.istralandia.com, oppure è possibile telefonare al +385 (0) 52 866 900, oppure scrivere all'e-mail info@istralandia.com.