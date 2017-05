Bolzonello: «L'ambasciata cinese ha colto il valore del Fvg»

TRIESTE - «La visita odierna a Trieste della delegazione dell'ambasciata cinese ha permesso di cogliere appieno il valore del Friuli Venezia Giulia come regione tra le più innovative d'Italia e d'Europa sotto il profilo della produzione e il ruolo della nostra logistica come vero terminale della Via della Seta». E' quanto ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello al termine della mattinata trascorsa a Trieste dalla delegazione guidata dal ministro consigliere dell'Ufficio economico commerciale dell'Ambasciata di Cina in Italia Xu Xiaofeng. Un incontro definito da Bolzonello «molto importante», nel solco della recente visita del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio a Pechino nella quale è stato esplicitamente indicato il ruolo di spicco del porto di Trieste nell'ambito della strategia "One Belt One Road".



Con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale

La giornata triestina della delegazione cinese, apertasi con un colloquio con il segretario generale dell'Autorità di sistema

portuale del mare Adriatico orientale Mario Sommariva nella sede dello scalo, si è articolata in una visita al molo Settimo e al cantiere della costruenda piattaforma logistica, per concludersi nel Palazzo della Regione in un faccia a faccia con il

vicepresidente Bolzonello. «Visita e incontro - ha dichiarato il consigliere Xu - ci hanno lasciato un'impressione bellissima. Il vicepresidente Bolzonello ci ha presentato i vantaggi settoriali della Regione e credo che integrandoli con la politica del

riaggiustamento economico cinese e con il nostro upgrading strutturale avremo una collaborazione a 360 gradi».

La visita è stata organizzata a tempo di record dopo la richiesta formulata dall'ambasciata cinese. «Il Friuli Venezia

Giulia è una regione molto sviluppata nel manifatturiero, nei trasporti e nell'innovazione - ha evidenziato Xu nel confronto

con Bolzonello - e questi tre settori sono un grande potenziale di collaborazione con la Cina».



Buoni rapporti

Nel corso dell'incontro, da parte della delegazione ospite è stato salutato con favore il fatto che il porto di Trieste già

oggi dedichi all'Estremo Oriente una parte importante della sua movimentazione di container, cosicché, come ha rilevato Xu Xiaofeng, «già abbiamo una buona base». D'altro lato, sono stati ricordati i «buoni esempi di collaborazione» che esistono nel settore produttivo, con una citazione speciale per la Matermacc, azienda di San Vito al Tagliamento che produce seminatrici, acquisita dal colosso cinese Foton Lovol, la quale, ha rilevato Xu, «ha avuto un grande sviluppo». Bolzonello ha proposto lo scorcio di una regione «dotata di un manifatturiero di altissimo livello e dislocata su un unico

fronte portuale che ha come retroportualità l'intero Friuli Venezia Giulia, con una logistica innervata da una rete ferroviaria che arriverà fino all'aeroporto e una rete su gomma con gli snodi interportuali di Cervignano e Pordenone». Il ministro consigliere Xu ha parlato al termine di «un'impressione profonda sul ruolo del porto di Trieste in Europa e con l'Estremo Oriente, in particolare - ha osservato il rappresentante diplomatico - per la situazione dell'intermodalità ferroviaria con varie città europee, di cui - ha aggiunto - non avevamo un'impressione sufficiente, mentre ora tutto è chiaro». Xu ha insistito sull'opportunità di uno sviluppo bilaterale delle relazioni settoriali, per favorire le quali il vicepresidente

Bolzonello ha assicurato che saranno forniti all'Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia materiali informativi molto dettagliati su tutte le opportunità offerte dal Friuli Venezia Giulia, grazie alle schede curate dell'Agenzia investimenti FVG, attiva in seno alla direzione centrale regionale delle Attività produttive.