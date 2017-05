Prima litiga con un uomo, poi insulta gli agenti della Polizia: denunciato

TRIESTE - La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato in stato di libertà alla locale competente autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale un triestino, F.B., nato nel 1962. Ha litigato in strada, nei pressi del mercato ortofrutticolo di via Carducci, con un'altra persona; i due si sono picchiati ferendosi reciprocamente. Sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura e sul posto si sono recati due equipaggi della Squadra Volante. Alla vista degli operatori, i due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, hanno cessato di colpirsi, ma F.B. ha inveito contro gli agenti oltraggiandoli pesantemente. I due, che hanno rifiutato le prime cure, sono stati identificati e F.B. è stato denunciato.