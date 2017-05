Fvg-Tirolo, avviato progetto di ricerca per la medicina anticancro di precisione

TRIESTE - Organoidi tumorali e tecnologie genomiche sono due delle più potenti tecnologie attualmente disponibili al centro di PreCanMed (www.precanmed.eu). Un team di ricerca multidisciplinare italo-austriaco del Friuli Venezia Giulia e del Tirolo lavorerà nei prossimi tre anni a un aspetto critico nel processo di implementazione della medicina anticancro di precisione: la disponibilità di modelli di malattia che fedelmente rappresentino le caratteristiche individuali dei pazienti e che ne permettano la definizione. Saranno sviluppati organoidi tumorali da pazienti, una tecnologia innovativa che permette di portare il tumore del singolo individuo a portata di mano del ricercatore, in laboratorio, su una piastra di coltura. Ciò consentirà di accelerare la sperimentazione di farmaci e permetterà di indirizzare la ricerca verso una più precisa caratterizzazione molecolare del tumore e del paziente. Nel mirino di PreCanMed ci sono i tumori della mammella, del colon e del polmone, ma anche il mesotelioma. Inoltre sarà realizzata la prima Biobanca trans-frontaliera italo-austriaca di organoidi tumorali, la quale collezionerà e conserverà i sistemi sviluppati e tutti i dati molecolari generati.

La presentazione del progetto

Il workshop di presentazione del progetto trans-frontaliero finanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 si tiene oggi a Innsbruck, in Austria. Tre sono i partner italiani di PreCanMed: Il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie – Laboratorio Nazionale (LNCIB), coordinatore del progetto, centro di eccellenza per la ricerca sul cancro insediato in AREA Science Park, l’Università degli studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine. I partner austriaci sono la Medizinische Universität Innsbruck e l’Austrian Drug Screeening Institute.