Vaccini, 268 bambini ammessi con riserva ai nidi

TRIESTE - Sono 268 i bambini ammessi con riserva alle iscrizioni alla graduatoria dei nidi di Trieste, che verrà pubblicata oggi, in base alle nuove regole del Comune che impongono le vaccinazioni per le iscrizioni. Come riporta l’Ansa, di questi, 175 sono quelli già nati. In tutto le domande sono 1.125. Nel caso dei bambini ammessi con riserva, il Comune procederà a verificare le vaccinazioni attraverso un controllo con l'Azienda sanitaria. «In caso di mancata vaccinazione il bambino viene depennato dalla lista», ha spiegato l'assessore comunale all'Istruzione, Angela Brandi. Il Comune di Trieste prosegue la sua campagna informativa sulle vaccinazioni, distribuendo nelle scuole d'infanzia degli opuscoli realizzati dal Lions Club di Trieste San Giusto. L'intenzione dell’amministrazione comunale è «portare avanti una campagna divulgativa a 360 gradi sull'argomento».