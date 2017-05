Alla scoperta della logica digitale con "Gioca & Osserva"

TRIESTE - Domenica 4 giugno, al Museo Civico di Storia Naturale di via dei Tominz 4, dalle 11 alle 13, nella sala dell'orso delle Caverne, situata al pianoterra, è in programma un nuovo appuntamento con le mattinate «Gioca & Osserva», i rompicapo e i giochi da tavolo ispirati alla logica elementare, che hanno riscosso molta curiosità e interesse tra i visitatori ai quali sarà offerta l’opportunità di approfondire la sperimentazione dei videogame di nuova concezione. Scopo del progetto è quello di mostrare le basi molto semplici della «logica digitale», cioè il «meccanismo» che permette ai computer di svolgere operazioni «intelligenti». L’incontro, sempre a cura di Alessio Iurman, ideatore del progetto didattico cuBit, sarà l’occasione per conoscere non solo i nuovi sussidi per la didattica della logica elementare ma anche di prenotare le visite guidate, particolarmente interessanti per insegnanti e studenti.