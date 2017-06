Porto Vecchio è pronto alla rinascita: previste cinque aree tematiche

TRIESTE - Uno dei più grandi progetti di trasformazione urbana in Europa. E' stato pubblicamente presentato, alla Centrale Idrodinamica dell'antico scalo, lo studio progettuale di EY per il recupero, riuso e valorizzazione della vasta area del Porto Vecchio di Trieste. All’incontro sono intervenuti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l'ex sindaco Roberto Cosolini (precedessore immediato di Dipiazza), l'assessore alla Cultura Gianni Torrenti in rappresentanza della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, Andrea Bassanino Partner di EY e Pietro Sepe Senior Manager di EY, in rappresentanza del team che ha realizzato il piano strategico. Tutti i pubblici amministratori hanno voluto sottolineare, al di là delle diverse appartenenze politiche, l'importanza fondamentale del «fare squadra» con l'obiettivo di conseguire un risultato di enorme valenza strategica per il futuro di Trieste, qual è il recupero e rivitalizzazione di uno spazio che, di fatto, andrà a costituire una «parte nuova di città», con un'importante estensione della sua area urbana.

Da sindaco a (ex) sindaco

L'area del Porto Vecchio di Trieste costituisce un sito di estensione pari a ben 62 ettari sulla cui parte sdemanializzata insistono spazi edificati per 234.000 mq da riqualificare per utilizzi diversi, oltre agli edifici già a oggi riqualificati e utilizzati per finalità diverse da quelle portuali originarie. Dopo una breve introduzione dei rappresentanti di EY, il sindaco Dipiazza ha lasciare la parola al suo diretto predecessore Roberto Cosolini il quale, ringraziando per questa cortesia istituzionale, l'ha indicata a tutti come «segno della comune necessaria collaborazione che ci deve unire per portare avanti un intervento tanto importante quanto complesso da realizzare. Anche per il suo essere di fatto inedito – ha precisato Cosolini - rispetto ad altre apparentemente analoghe operazioni condotte in altri Paesi dove però il vecchio porto era più piccolo rispetto al corpo della città, mentre a Trieste accade esattamente il contrario con l'antico scalo che è di misura rilevantissima rispetto al centro cittadino. Da cui la complessità e l'assoluta opportunità di un dettagliato cronoprogramma come già si è prefigurato». L'ex sindaco ha concluso sostenendo, tra le tante possibilità da attuare, quella di inserire in Porto Vecchio «quell'ampio Centro Congressi che una città dotata di una straordinaria vocazione e ottima 'predisposizione' congressuale attende da tempo».

La collaborazione

E' seguito l'intervento dell'assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, in particolare per rendere nota la collaborazione già in atto tra Comune e AcegasApsAmga per delineare gli interventi di infrastrutturazione più immediati e basilari, da compiere quanto prima – unitamente al riordino della viabilità da definire di concerto con l'Autorità Portuale – in modo da presentare agli investitori un'area già predisposta e dotata delle necessarie reti, servizi e collegamenti, e perciò più attraente. Sottolineata l'importanza degli stanziamenti governativi (50 milioni) per i già delineati principali insediamenti culturali nell'area, Rossi, anche in tal senso, ha insistito sulla «necessità di una forte condivisione fra tutti gli Enti e realtà, locali e non solo, per un'opera fondamentale che interesserà l'economia e la vita delle future generazioni di questa città». E' toccato infine al sindaco chiudere il «giro» degli interventi istituzionali. Toccando quindi alcuni primi aspetti di maggior dettaglio Dipiazza ha osservato come i primi interventi, riguardanti la viabilità interna, i principali servizi, e quindi i primi insediamenti delle già previste istituzioni culturali e di ricerca, dovrebbero concretizzarsi in tempi relativamente brevi, mentre per il futuro si può prevedere una giusta «quota» di residenzialità, valutabile in almeno il 10% dell'area, affinchè l'intero spazio assuma, con la presenza fisica delle persone residenti, una sua concreta vitalità.

Il progetto

La parola quindi ai rappresentanti di EY per illustrare nel dettaglio le «linee guida», aggiornate a marzo 2017, per l'impostazione del Piano Strategico del Porto Vecchio, secondo un «progetto di rigenerazione» fondato su un concetto di intervento declinato in cinque ambiti di insediamento, per ciascuno dei quali – hanno spiegato Andrea Bassanino e Pietro Sepe - è prevista la realizzazione di un mix di destinazioni d’uso: l’ambito leisure e di intrattenimento che è il più esteso e quello maggiormente qualificante per la nuova configurazione futura, l’ambito nautico destinato ad attività accessorie a quelle del Terminal Passeggeri che sarà interessato da un potenziamento dei flussi passeggeri intercettati, l’ambito multiservizio che consentirà il consolidamento dell’area come suo nuovo naturale completamento della città; l’ambito destinato alla ricerca e formazione e quello congressuale completano l’iniziativa valorizzando alcune delle principali vocazioni della città di Trieste. La riqualificazione dell'ex area portuale vedrà la sua realizzazione e completamento su di un orizzonte di medio-lungo termine.

Tempistiche

Per il Porto Vecchio – hanno detto, illustrando lo studio - è stato stimato un orizzonte decennale che, trasversalmente a tutti gli ambiti, prevederà inizialmente l’installazione di destinazioni che favoriscano l’impiego degli spazi in relazione a eventi e attività di valenza pubblica. Queste saranno poi integrate dall’insediamento di funzioni che facilitino l’utilizzo giornaliero dell’area, sia per lo svolgimento della vita lavorativa di parte della città sia per il tempo libero, completate da quegli usi che possano garantire e supportare una sua fruibilità da parte della cittadinanza, 24 ore su 24. Anche i rappresentanti di EY hanno rimarcato l'importanza di una previa buona infrastrutturazione dell'area, la riprogettazione – tra i primi passi da collocare nel «masterplan» - di un'adeguata viabilità e di efficaci collegamenti col trasporto pubblico locale, nonchè l'insediamento di alcune significative realtà di uso pubblico, anche proprio per indicare agli investitori «che le cose si stanno facendo veramente» e così agevolare l'attrazione dei capitali privati. E anche in tal senso hanno sottolineato l'importanza di quella «governance» condivisa che si sta – come detto – finalmente concretizzando.