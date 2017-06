Il Comune taglia "Spazi Urbani in Gioco", M5S: «Perdita per la comunità»

TRIESTE - Da quest’anno il Comune di Trieste non organizzerà più la manifestazione estiva "Spazi Urbani in Gioco" (Spurg), avviata nel lontano 2000 e che nelle ultime edizioni contava oltre un centinaio di appuntamenti coinvolgendo una decina di associazioni culturali, 13 comitati genitori per le attività ludico didattiche nelle scuole, e nel 2016 anche con le attività didattiche ambientali organizzate da AcegasApsAmga. Erano appuntamenti, laboratori e incontri, gratuiti, per bambini e famiglie, che da luglio a settembre animavano gli spazi pubblici della città offrendo un’alternativa ludica ai bambini in fascia 6-10 anni. Era un servizio importante e amato, che rendeva la nostra città a misura di bambino. «Rispondendo ad una mia domanda di attualità - dichiara la portavoce M5S Elena Danielis - l'assessore Angela Brandi ha affermato che Spurg è una manifestazione vecchia che si trascina da anni e che è ora di rinnovarla. In verità non si tratta di alcun rinnovo, l'amministrazione Dipiazza butta al macero un'iniziativa che ha sempre funzionato».



Progetto a metà

Per quest’anno saranno supportate con il programma SpaziAMO solo le attività dei comitati genitori nell’ambito degli spazi scolastici, attività che facevano comunque già parte del programma di Spurg negli ultimi anni. «E' un progetto dimezzato, un sensibile depauperamento dell’offerta sociale e culturale di questa città - continua la portavoce pentastellata -, una perdita che ci rattrista, che svuota gli spazi verdi urbani, un taglio ai servizi alla collettività di cui il centrodestra si deve assumere la completa responsabilità».