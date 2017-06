Tra biologico e prodotti naturali, è il weekend di "Bioest 2017"

TRIESTE - L'edizione 2017 di Bioest, il tradizionale appuntamento con la fiera del biologico e dei prodotti naturali, della associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato – che si svolgerà da sabato 3 a domenica 4 giugno nel Parco di San Giovanni – è stata presentata in Municipio dall'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati, volontariato Lorenzo Giorgi con Tiziana Cimolino, Sergio Senni, ed Edoardo Pernici dell'Associazione Bioest, Giuliano Gelci di Arci-Servizio Civile e Robertho Fato della scuola di Taiji Quan, Il Drago d'Oro. Quest'anno l'evento – che sarà inaugurato ufficialmente sabato 4 giugno, alle 10 - sarà dedicato alla «Terra» e si presenterà ancora più ricco, con oltre 150 espositori da tutta Italia, Austria e Balcani. Tra gli eventi più attesi, i convegni sul mercato dell'energia e i progetti di servizio civile e volontariato, le lezioni per le neo-mamme, l'ipnosi regressiva e l'incontro sugli eco-villaggi e il turismo sostenibile. Non mancheranno musica, visite guidate, laboratori, corsi gratuiti, dimostrazioni, ShowCooking vegano, attività per i bambini e ristorazione, con particolare attenzione alle proposte vegetariane e vegane.

Tutti gli appuntamenti

Saranno due intense giornate per conoscere, provare, condividere e divertirsi tra degustazioni, risparmio etico, biocosmesi, benessere, salute, mostre, spettacoli, musica e animazione per bambini e adulti. Cinque le aree interessate: Area Prato, Area Chiesa, Area Villas, Area Glicine e Sala Rosa. Sabato 3, dalle 9 alle 21 e domenica 4 giugno, dalle 9 alle 20 , con ingresso libero, sono previsti corsi, racconti ad alta voce, conferenze, degustazioni, ShowCooking, esibizioni, dimostrazioni e concerti. Tra gli eventi di spicco, si segnalano le conferenze sull'Ipnosi Regressiva, sulla Rivoluzione umana a Km. 0, il mercato dell'energia e l'incontro con Devis Bonanni, fondatore dell'Ecovillaggio Pecora Nera e autore di due libri, «Pecora Nera» e «Il Buon Selvaggio», per dare impulso al turismo sostenibile. E per i bambini, Racconti sull'erba per i piccoli dai 3 ai 10 anni e Gioco cooperativo Pappamundi «Scopri gli alimenti del mondo...» con il Comitato pro Fondazione ELIC. Si parlerà di Nascita e parto Naturale con Ie operatrici della Casa di Caterina, di GRAVI-DANZA, La Danza della Gravidanza, di Ginnastica Intima Femminile e di benessere femminile che comincia dalle pelvi. Ci sarà infine spazio per lo ShowCooking Vegano con degustazione a cura della blogger Alessia. Tra gli appuntamenti musicali, si evidenziano i concerti di Agrakal, Tiresia's Folk Bunch, Adriano Doronzo e Coro «Le putele dell'ARIS» e le esibizioni di Danze Greche, di danza tradizionale africana e di percussioni tradizionali africane e i corsi di campane tibetane. Per tutta la giornata, sia sabato che domenica, si potranno provare gratuitamente lezioni di Hatha Yoga, Taichi Chuan Chen, Yoga, Campane, Pilates,Tai Chi, Karate e Difesa Personale, Massaggio Thailandese, Verci Yoga Posturale Dinamico,Taiso, Kundalini Yoga, N.I.A. e Danza del Ventre.

Il secondo focus

Si parlerà anche di alimentazione a Km. zero, con una serie di incontri tematici tra cui uno, a cura del gruppo fervide-menti, su come realizzare in casa i fermenti lattici e ci sarà spazio per uno ShowCooking vegano con assaggi di cibi sani, vegetariani e vegani e la possibilità di gustare menù per tutti i palati. Tra questi, anche dolci e pasticceria per soggetti con intolleranze alimentari, senza zucchero, privi di glutine, vegetariani, vegani e sportivi. Si parlerà poi di Eco-villaggi, per una nuova forma di turismo sostenibile. E si discuterà di volontariato e di associazionismo, specie giovanile che mostra un rinnovato interesse, con la presenza, anche a Bioest, di un gran numero di associazioni di giovani legate soprattutto all'ambiente e al ben-essere, e di servizio civile, illustrando i dati che evidenziano una grande partecipazione e una rinnovata sensibilità verso questi argomenti che ha fatto registrare un numero di richieste superiore alla effettiva disponibilità.

L'attività di Bioest

Bioest ospiterà l'evento finale di «Suoni e colori nel verde … un mondo di sensazioni», progetto finanziato dal Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia che varie associazioni con capofila Bioest hanno portato avanti durante l’anno organizzando incontri di Birdwatching, orticultura urbane e apicultura. Si terranno quindi delle Passeggiate tematiche all’interno del Parco di San Giovanni come «Giri nell'Orto Urbi et Horti» per visitare l’orto urbano a spirale progettato dall’architetto Boschin (sabato alle ore 10 con il Maestro contadino Roberto Marinelli), visite guidate al Roseto nel suo momento di massima fioritura, passeggiate ecologiche e "Conferenze in passeggiata" con il maestro Furio Sugan alla scoperta delle erbe officinali presenti nel parco, incontri con le api alla scoperta delle arnie con il veterinario Livio Dorigo e Roberto Superina (alle 10 di sabato e domenica) e momenti di Birdwatching con Matteo Giraldi della Lipu (sabato alle 11). Non mancherà naturalmente la ristorazione, con particolare attenzione per vegetariani e vegani. Programma completo su www.bioest.org e sulla pagina fecebook dedicata www.facebook.com/Associazione-Bioest.