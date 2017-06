Costruzione e tecnologia navale: il capitano Macovaz racconta le "Tall ship"

TRIESTE - Domenica 4 giugno, alle 10.30, al Civico Museo del Mare, nel corso di una visita guidata gratuita, il capitano Walter Macovaz, esperto in storia della costruzione e della tecnologia navale, parlerà dell'origine e di come sono usate oggi le Tall ship o navi d'alto bordo. La flotta delle navi d'alto bordo abbraccia molte nazionalità ed è caratterizzata dai colori variopinti che identificano le navi molto diverse fra loro nelle dimensioni, nelle forme, nei materiali e nei colori delle vele e degli scafi. Il termine Tall Ship identifica la tipologia delle grandi navi a vela come vascelli e fregate; infatti, per ragioni tecniche i velieri si sviluppano molto in altezza appunto per la presenza di alberatura, perciò il termine sottintende si tratti di grandi navi a vela.

La storia

In origine, la definizione di Tall Ship riguardava solo le navi da addestramento, quindi in prevalenza grandi unità degli stati maggiori delle Marine di diversi paesi, ma la rassegna denominata Tall Ships' Race, creatasi intorno a questo tipo di imbarcazioni dal 1956 ha esteso la partecipazione anche a navi più piccole pur ugualmente affascinanti e ricche di storia. Imbarcazioni che rimangono in auge per le navi scuola e fra gli appassionati di barche d'epoca grazie al loro notevole fascino.