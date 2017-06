Il M5S chiama i big: Di Maio a Duino Aurisina per Lorenzo Celic

DUINO – Di Maio in Friuli per sostenere Lorenzo Celic. Domani, venerdì 2 giugno, torna in Friuli Venezia Giulia il vice presidente della Camera dei deputati Luigi Di Maio per sostenere il candidato del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno. Di Maio sarà alle 19 a Duino Aurisina all’azienda agricola Pipan Klaric (località Malchina 58/A). Dopo la presentazione dei candidati al Consiglio comunale di Duino Aurisina - Občina Devin Nabre¸ina, il vice presidente della Camera dei deputati e il candidato sindaco del M5S Lorenzo Celic parleranno in particolare di rifiuti zero, sostegno al reddito e turismo. Oltre ai candidati negli altri comuni del Friuli Venezia Giulia, interverranno anche i consiglieri regionali del M5S Andrea Ussai, Eleonora Frattolin, Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo e i consiglieri comunali di Trieste Paolo Menis, Elena Danielis, Cristina Bertoni, Gianrossano Giannini, Domenico Basso e Alessandro Imbriani.