Al Buffet Marascutti di Trieste la targa di locale storico del Fvg

TRIESTE - Il Buffet Marascutti di Trieste e l'osteria Al Fogolar di Venzone verranno insigniti della targa di locale storico del Friuli Venezia Giulia. Lo ha deciso la giunta regionale approvando una delibera, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello, nella quale si riconosce alle due attività il possesso dei requisiti per potersi fregiare di questo prestigioso riconoscimento. Sulla base di una norma regionale, periodicamente viene effettuato in collaborazione con i Comuni il censimento degli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita e che abbiano valore storico, artistico ed ambientale o che costituiscano testimonianza storica culturale e tradizionale del luogo. Le attività che dimostrano una continuità nella gestione per almeno sessant'anni e la localizzazione in un edificio di comprovato pregio artistico hanno diritto alla targa d'argento, mentre a quelle che sono anche in possesso di arredi e strumenti di valore artistico, spetta la targa oro.



A Trieste

Se per Trieste sono oltre 50 i locali storici individuati, per il comune di Venzone non si tratta del primo caso poiché già in passato un altro esercizio aveva ricevuto la targa. Nell'ultimo triennio sono stati riconosciuti come tali una decina di attività, che vanno ad aggiungersi agli altri 400 locali storici sulla base dei primi censimenti effettuati dai Comuni a partire dal 2006. Da allora ad oggi la Regione ha attribuito la "targa oro" a circa 80 locali storici in prevalenza situati a Trieste e Udine, mentre altri 330 presenti in varie località del Friuli Venezia Giulia si sono fregiati della "targa d'argento".