Nasce il "Gruppo esercenti Trieste centro" contro l'assessore Giorgi

TRIESTE - «Sul comparto del commercio è urgente intervenire altrimenti altri negozi di tradizione ci lasceranno le penne. Siamo difronte a una situazione limite e ci chiediamo come faccia l'assessore comunale al Commercio a pianificare eventi e mercati, senza ascoltare chi fa questo lavoro da una vita». Il "Gruppo esercenti Trieste centro", nuova realtà che raccoglie circa novanta commercianti, ce l'ha proprio con l'amministratore della giunta Dipiazza. Come riporta Il Piccolo, il gruppo di "storici" (i negozi Bombacigno, Salvadei, Foto Pozzar, la cartoleria Muran, Rustia, Regeni) si ritr gova, con incontri veri e propri e con scambi di opinioni via whatsapp, per parlare di commercio. Di cosa funziona e di cosa non sta andando per il verso giusto. Roberto Doriguzzi dal negozio Gamma, una delle anime dell'iniziativa, ha affermato al quotidiano: «Non vogliamo sostituirci a nessuno, non facciamo politica, ma tentiamo di fornire a chi ci amministra un supporto e una collaborazione che consenta all'assessore al Commercio di darci veramente una mano e non di procurarci danni».

Mercatini sì, mercatini no?

Uno dei temi più sentiti? I mercatini. «Non siano contrari a prescindere, ma chiediamo pianificazione e buon gusto - sostengono - l'assessore deve aiutarci a portare gente in città ma non a inflazionare mercatini che ci tolgono lavoro». «Purtroppo molti di noi non sopravviveranno ad un altro Natale come quello dello scorso anno con una continua proposta di mercatini, mentre negli anni precedenti c'era solo il classico appuntamento che durava una decina di giorni e poi lasciava spazio anche a noi per lavorare» commentano ancora. «Qualcuno prima o poi penserà a noi "stanziali" o abbiamo trasformato l'assessorato al Commercio in una delega concentrata solo ad eventi, mercati e sagre?» si chiedono. Il Gruppo esercenti Trieste centro ha chiesto al sindaco Dipiazza un incontro dove presenterà le sue proposte. «Chiediamo un piano dei parcheggi, un centro città più accessibile e più pulito». Tra le criticità evidenziate dai commercianti anche la scarsa attenzione ai bambini. «Non ci sono spazi per i piccoli in centro per questo giocano attorno alla fontana di Sant'Antonio e quando c'è la giostra in piazza della Borsa sono tutti felici» concludono.