Insediato il nuovo vicecomandante della Polizia Locale Walter Milocchi

I riconoscimenti saranno consegnati giovedì 22 giugno in occasione della 14/a serata "I Nostri Angeli", in programma al Politeama Rossetti di Trieste ripresa e trasmessa da Rai1

Il primo firmatario della mozione presentata dal Gruppo Cinquestelle: «In questo modo potrà ottenere il sostegno al reddito chi, pur essendo proprietario di un immobile, versi in condizioni di povertà per mancanza di liquidità, ma anche chi è in affitto e che, per pagare regolarmente il canone, si trovi a non avere altre risorse per vivere»