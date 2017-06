Premio "Luchetta 2017", scelti i nomi dei vincitori

TRIESTE - Lyse Doucet di Bbc per le TV news, Valerio Cataldi di Rai Tg2 Dossier nella sezione reportage, Laura Silvia Battaglia di Left Magazine e Tom Parry del Daily Mirror per le sezioni stampa italiana e internazionale, e Khalil Ashawi per Huffington Post nella sezione fotografia, sono i vincitori del Premio "Luchetta 2017", istituito dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin di Trieste. Come riporta l'Ansa, i riconoscimenti saranno consegnati giovedì 22 giugno in occasione della 14/a serata "I Nostri Angeli", in programma al Politeama Rossetti di Trieste ripresa e trasmessa da Rai1. Agli esodi e alle migrazioni è legato il Premio Speciale 2017 assegnato dalla Fondazione Luchetta a "Mediterranean hope", il progetto "corridoi umanitari: l'accoglienza oltre l'emergenza" avviato dalla Comunità di Sant'Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese, che ha già portato in Italia 1.000 rifugiati siriani, accolti attraverso reti di ospitalità privata.