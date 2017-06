Incendio a Gretta, auto in fiamme: si teme il dolo

TRIESTE – Tre auto in fiamme e un rione «affumicato». E questo il bilancio dell’incendio avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 14.25, nel rione di Gretta, in un parcheggio privato di via Gorizia. Secondo quanto riporta triesteprima.it, le fiamme sarebbero divampate da un’automobile, una Fiat Ulisse, andata completamente distrutta. Avrebbe poi preso fuoco anche una Opel Astra, parcheggiata vicino, e una Suzuki Alto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre e altrettante autopompe per spegnere le fiamme. Il fumo ha avvolto l’intera zona e l’odore di bruciato è arrivato fino a Roiano. Pompieri e Polizia stanno lavorando per scoprire le cause dell’accaduto. Probabile la natura dolosa dell'incendio.