Conoscerli per non avere paura: appuntamento con "I ragni cittadini"

TRIESTE - Sabato 3 giugno, al Museo Civico di Storia Naturale, è prevista una giornata didattica dedicata ai bambini dal titolo "I ragni cittadini". L'incontro prevede due appuntamenti: "Riconoscere i ragni cittadini e osservarli", prima parte (9.30/10.20) Didattica multimediale; seconda parte (10.30/11.30) Allestire un terrario. Quali sono i ragni più comuni che possiamo incontrare nella nostra casa, nel giardino o sui muretti della scuola? Per rispondere a questa domanda nella prima parte del laboratorio verranno mostrate in filmato le famiglie più facili da distinguere e riconoscere; per poterle poi osservare meglio nelle loro fasi vitali verrà mostrato, nella seconda parte, come allestire un terrario adeguato in base alle loro esigenze. Età consigliata: 7-10 anni (scuola primaria).

Secondo appuntamento

"Riconoscere i ragni italiani": nella stessa giornata verranno approfondite alcune tematiche che il giovane aracnofilo deve affrontare, quali sono le caratteristiche di base che permettono di distinguere una famiglia da un’altra e come individuare le specie che abbiamo di fronte. Terza parte (15/15.50) Habitus (aspetto) tipico di alcune famiglie; quarta parte (16/17) Le disposizioni oculari. Età consigliata: 11-13 anni (scuole medie). Sono 20 i posti disponibili. Prenotazioni effettuabili tramite contatto email staff@aracnofilia.org Ulteriori informazioni sul nostro sito: http://www.aracnofilia.org/trappole-veleni-il-fascino-segreto-di-ragni-e-scorpioni/