Docenti in fuga: oltre 2000 le domande di trasferimento

TRIESTE - Oltre 2 mila dei 13.665 docenti che insegnano nelle scuole del Friuli Venezia Giulia hanno presentato domanda di trasferimento. Lo rende noto la Uil Scuola del FVG, che ha conteggiato le 2.227 domande di trasferimento presentate in regione dal personale insegnante di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Secondo quanto riportato dall'Ansa il maggior numero di domande si trovano nelle scuole secondarie di secondo grado (983) e alle primarie (607). La provincia con il più alto numero di istanze di trasferimento, 1.041 su 6.232 docenti, è quella di Udine. Seguita da Pordenone con 629 domande su 3.514 docenti. «C'è un vero e proprio boom di domande - spiega il segretario regionale della UIL Scuola Ugo Previti -. A Gorizia, ad esempio, negli anni scorsi alle superiori venivano presentate 30-40 domande di trasferimento. Quest'anno sono 130. Ma l'aumento è generalizzato in tutte le province e in tutti gli ordini di scuola».