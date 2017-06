Guida a zig zag lungo la Costiera: patente ritirata e auto sequestrata

TRIESTE - Guidava a zig zag lungo la Costiera in direzione Sistiana. Poi l’alcoltest ha messo fine al suo viaggio. Ieri mattina, 2 giugno, la Polizia di Stato di Trieste ha fermato un uomo, S.M., classe 1980 di Cormons (Gorizia) e residente a Verona, che conduceva in modo decisamente insicuro, e soprattutto pericoloso per l’incolumità altrui, la propria automobile. Il conducente è stato quindi sottoposto all’alcoltest con esito positivo. Per lui denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente di guida e del documento di circolazione. Infine gli operatori hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’autovettura ai fini della confisca.