Roiano, partono i lavori per la nuova piazza

TRIESTE - Domani sarà una bella giornata per il rione di Roiano. I cittadini potranno salutare ufficialmente l'avvio dei lavori per la sua nuova piazza. Alle 10.15 è previsto il ritrovo in piazza tra i Rivi cui seguirà la passeggiata verso via Montorsino. Qui, nell'area dell'ex caserma della Polizia Stradale, alle 11, si terrà la cerimonia, con la prima simbolica «martellata» di demolizione, che segnerà finalmente l'avvio del previsto intervento di valorizzazione e recupero. Interverranno il sindaco Roberto Dipiazza, con gli assessori ai Lavori pubblici Elisa Lodi e al Demanio e Patrimonio Lorenzo Giorgi. La prima fase del processo di riqualificazione dell'area di circa 8.000 mq dell'ex caserma della Polizia Stradale di Roiano prevede un investimento di poco superiore a 1 milione e 300 mila euro. Il primo lotto vedrà tra l'altro la demolizione dei tre edifici principali e degli edifici accessori, in modo da liberare l'area e renderla disponibile, aperta e valorizzata a tutto beneficio degli abitanti della zona e del rione.