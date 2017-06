La Fortitudo Bologna vince gara 3 e allunga la serie con l’Alma Trieste

BOLOGNA - La Fortitudo Bologna fa valere il fattore campo e vince per 76 a 60 gara 3 della semifinale con l’Alma Trieste. Gli uomini dell’ex Boniciolli, che recuperavano l’infortunato Cinciarini, ha ritrovato le prestazioni dei sue due americani Knox e Legion, vincendo nettamente la lotta rimbalzo (41-25 il computo complessivo), mentre Trieste ha avuto i lunghi Parks e Da Ros autori di una cattiva prestazione. In generale, tutti i biancorossi sono apparsi sotto tono rispetto alle due vittoriose gare precedenti, eccezion fatta per un Prandin apparso determinato e per Baldasso che continua ad anellare partite positive.

Mentre l’altra formazione di Bologna, la Virtus, si è già qualificata per la finale promozione battendo 3 a 0 Ravenna, l’Alma e la Kontatto torneranno a fronteggiarsi in Emilia lunedì sera per gara 4.

Kontatto Bologna - Alma Trieste 76-60 (17-16, 42-32, 58-42)

Kontatto Bologna: Justin Knox 18 (7/9, 0/0), Alex Legion 17 (7/13, 0/1), Daniele Cinciarini 15 (3/6, 2/3), Stefano Mancinelli 11 (2/7, 2/4), Michele Ruzzier 10 (2/5, 1/5), Leonardo Candi 3 (0/3, 1/2), Luca Gandini 2 (0/3, 0/1), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/1), Nazzareno Italiano 0 (0/1, 0/0), Daniele Costanzelli 0 (0/0, 0/0), Davide Raucci 0 (0/0, 0/0), Matteo Montano 0 (0/0, 0/0). All. Boniciolli.

Alma Trieste: Roberto Prandin 12 (3/3, 2/3), Lorenzo Baldasso 11 (3/4, 1/3), Javonte damar Green 9 (2/4, 1/3), Jordan Parks 8 (2/5, 0/2), Matteo Da ros 6 (3/11, 0/1), Daniele Cavaliero 5 (2/4, 0/3), Alessandro Simioni 3 (0/0, 1/2), Stefano Bossi 2 (1/2, 0/0), Andrea Coronica 2 (1/1, 0/1), Alessandro Cittadini 2 (1/2, 0/1), Andrea Pecile 0 (0/1, 0/2), Enrico Gobbato 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.