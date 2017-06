Auto con le ruote all'aria in viale Miramare: strada bloccata a Barcola

TRIESTE - Un'auto con le ruote all'aria e traffico bloccato per ore. E' questo il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio a Barcola, zona viale Miramare. Una Lancia Musa con targa udinese, con a bordo una coppia di anziani, mentre stava raggiungendo Trieste si è improvvisamente spostata verso le auto in sosta sulla destra, all'altezza della pineta. Da lì il caos. La vettura ha prima abbattuto uno scooter e poi ha centrato una Fiat Cinquecento coinvolgendo altri mezzi, prima di ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. I passeggeri non hanno riportato ferite, ma i sanitari del 118 giunti sul posto li hanno comunque trasportati all'ospedale di Cattinara per accertamenti. La chiusura di viale Miramare in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e lo sgombero delle auto incidentate ha provocato code di vari chilometri: la situazione ha iniziato a sbloccarsi dopo più di un'ora di attesa, quando è arrivato il carro attrezzi che ha riportato l'auto sulle quattro ruote con l’aiuto dei vigili del fuoco.