Avviato l'abbattimento dell'ex caserma, Dipiazza: «Roiano avrà la sua piazza»

TRIESTE - Le note della Fanfara dei Bersaglieri della sezione Enrico Toti di Trieste hanno salutato l'avvio ufficiale dei lavori di abbattimento dell'ex caserma della Polizia Stradale di Roiano. Un articolato intervento di riqualificazione, che si sviluppa su un'area di circa 8.000 mq e che, come prevede il progetto complessivo, del valore di oltre 7 milioni 800 mila euro, vedrà la sua completa valorizzazione a favore degli abitanti del rione. L'opera vedrà la realizzazione di spazi di aggregazione all'aperto e verdi per il quartiere, con un ampio parco urbano e aree per la sosta, il gioco e il transito, in zone che saranno sicure e vivibili. Previsto anche un asilo nido (in grado di accogliere una sessantina di 60 bambini) integrato alle urbanizzazioni del quartiere e nuovi spazi seminterrati per un parcheggio che potrà ospitare una settantina di autovetture, migliorando ulteriormente la viabilità e vivibilità di Roiano. Alla partecipata festa di avvio dei lavori -con la simboliche prime martellate e picconate di demolizione- sono intervenuti tra gli altri il sindaco Roberto Dipiazza, gli assessori comunali al Demanio e Patrimonio Lorenzo Giorgi, ai Lavori pubblici Elisa Lodi e all'Urbanistica Luisa Polli, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Salvatore Porro, il parroco don Andrea Mosca e tanti abitanti del rione.

La soddisfazione degli amministratori

Di «momento importantissimo per il rione» ha parlato l'assessore Giorgi, nato in via dei Moreri, che ha cominciato questo percorso ed «è qui per dare l'avvio, dopo tanti anni, a quello che sarà il cambiamento di Roiano. Un progetto che diventa realtà e che resterà nel cuore di tutti i roianesi». «E' un bellissimo progetto, portato avanti con un lavoro si squadra enorme -ha aggiunto l'assessore Elisa Lodi- e che renderà fruibile quest'area, con un asilo nido, spazi verdi e parcheggi per tutto il rione». Soddisfazione infine anche nelle parole del sindaco Roberto Dipiazza che ha ricordato gli inizi di questo progetto nel 2002, con le fatiche e le lungaggini burocratiche e la scelta di mettere in via Mascagni la nuova caserma della Polizia. «Pensate: 2002-2017 questi sono i tempi della burocrazia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, oggi inizia per Roiano qualcosa di straordinario ed interessante. Ci sarà qualche piccolo disagio per i lavori, ma portate pazienza, è un bel progetto e finalmente Roiano avrà la sua piazza».

L'opera

Con un investimento complessivo di poco superiore a 1 milione e 300 mila euro, il primo lotto dell'intervento vedrà tra l'altro la demolizione dei tre edifici principali e degli edifici accessori, in modo da liberare l'area e renderla disponibile alle successive edificazioni. Tra gli interventi iniziali: la bonifica e l'asporto di manufatti contenenti amianto o assimilabili, la demolizione degli edifici e degli accessori, comprese le fondamenta, la bonifica e l'asporto delle 5 cisterne interrate e delle 2 fosse Imhoff. Prevista anche la demolizione dei piazzali, la bonifica da ordigni bellici e il rilievo finale dell'area e dell'estradosso del canale interrato che attraversa l'intero ambito. Salvo imprevisti, la durata complessiva di questa prima fase dei lavori sarà di 120 giorni. I lavori per la demolizione degli edifici (per un importo dei lavori e oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA, di poco superiore ai 660.000 euro)sono stati affidati alla Ibisco Appalti S.r.l. di Palestrina (RM). Il progetto di riqualificazione urbana dell'area dell'ex caserma della Polstrada di Roiano era stato avviato nel 2002 dalla prima giunta Dipiazza e rientra nell'ambito del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), sottoscritto con un accordo quadro tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Agenzia del Demanio e Comune di Trieste.