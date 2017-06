M5S: «Ok l'avvio dei lavori a Roiano, ma restano tanti interrogativi»

TRIESTE - Un buona notizia, ma restano alcuni interrogativi. Il Movimento 5 Stelle commenta l'avvio dei lavori del primo lotto "Demolizioni e movimenti terra" relativo alla riqualificazione dell'area che ospitava la caserma della Polstrada nel rione di Roiano. «L'area di 8000 metri quadrati sarà restituita ai triestini ma soprattutto agli abitanti e ai pedoni di Roiano, e questa è sicuramente una buona notizia - commenta Laura Lisi, consigliera circoscrizionale del MoVimento 5 Stelle - Restano però aperti numerosi interrogativi». L'area oggetto dell'intervento si trova al centro del rione, una zona della città fortemente urbanizzata che necessita da anni nuovi parcheggi «tuttavia il progetto elaborato dal Comune di Trieste prevede la costosa costruzione di un parcheggio seminterrato che conterrà però solo 70 automobili: il rapporto costo benefici non è assolutamente soddisfacente - aggiunge - Inoltre l'area gioco per i bambini, di forma a "L", è prevista venga realizzata sul tetto del parcheggio!». Ultimo aspetto sottolineato dalla presidente della Terza Circoscrizione è legato alle strutture di aggregazione, per esempio uno spazio a disposizione della microarea, che «spiace non siano previste». Per i cittadini di Roiano oggi «inizia un lungo periodo di disagi a causa delle demolizioni e degli scavi previsti con l'unica prospettiva di vedere, fra qualche anno, soli 70 posti auto in un parcheggio seminterrato (probabilmente a pagamento) e una "bellissima" area gioco sul tetto dello stesso parcheggio».