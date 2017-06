Urban Center, una sede per gli imprenditori nel campo bio e high tech

TRIESTE - Il nuovo Urban Center, che sarà collocato fisicamente nella palazzina di Corso Cavour 2/2 recentemente passata al Comune dal patrimonio demaniale dell'Autorità Portuale, avrà lo scopo, dopo l'esecuzione dei necessari lavori di restauro e adeguamento, di mettere a disposizione una sede, dotata delle tecnologie e delle strumentazioni più avanzate, per supportare anche in tal modo la nascita, il «tutoraggio» e la crescita di nuove imprese che intendano operare nei settori bio e high tech. Lo ha ribadito l'assessore comunale all'Innovazione e Sviluppo economico Maurizio Bucci intervenendo oggi nella sala conferenze del MIB, al palazzo del Ferdinandeo (largo Caduti di Nassiriya 1), all'incontro di presentazione, consultazione e condivisione del programma di attività per lo sviluppo del nuovo Urban Center e per l'assegnazione dei relativi contributi a favore di iniziative imprenditoriali nel campo bio e high tech.

I destinatari dell'incontro

Rivolto a imprese già presenti in ambito regionale, associazioni di categoria e altre realtà economiche e istituzionali, ma comunque aperto a tutti i soggetti, anche del tutto nuovi, che si possano ritenere interessati ad avviare tali azioni progettuali, l'incontro è stato organizzato dal Comune di Trieste-Assessorato allo Sviluppo Economico e Progetti Europei, ente designato quale «Autorità Urbana» deputata allo svolgimento delle azioni correlate ai fondi POR FESR (Programma Operativo Regionale finanziato dall'Unione Europea con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) ottenuti dall'amministrazione comunale.