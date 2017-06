Più controlli sugli eventi, il prefetto: «Chiediamo pazienza ai cittadini»

TRIESTE – Il calendario dei concerti non sarà modificato, ma saranno rafforzati i controlli. Obiettivo: garantire la sicurezza del pubblico che assiste agli eventi. Dopo gli attentati a Manchester e a Londra, fino all’ultimo falso allarme a Torino, le forze dell’ordine hanno deciso di muoversi con misure anti-terrorismo ancor più incisive. Anche a Trieste. «Tutti i momenti di aggregazione, come spettacoli e concerti in piazza, devono assolutamente rimanere e che da questo punto di vista nulla cambia, quindi il calendario è confermato – afferma a Il Piccolo il prefetto Annapaola Porzio - ma ciò deve essere fatto con determinate modalità. Chiediamo quindi un po' di pazienza da parte della cittadinanza perché è necessario operare singoli controlli su ciascuna persona che accederà alle aree dedicate agli eventi. Saranno non invasivi, ma è chiaro che guarderemo borse, zaini e quant'altro. Sono misure a tutela del singolo e della collettività che si devono prendere quando si deve gestire un determinato livello di assembramento». Sono quattro gli eventi programmati in piazza Unità: il concerto della Filarmonica della Scala, atteso il 18 giugno, quello dell'opera sinfonica "La sofferenza degli innocenti", del 25, le esibizioni di Ermal Meta il 9 luglio e di Paola Turci il 19.

Misure previste

E’ previsto il blocco del traffico veicolare sulle Rive nell'area antistante piazza Unità, che comunque sarà transennata. Potranno transitare solo i mezzi di servizio. «Prenderemo certamente delle misure di sicurezza, ma non bisogna assolutamente pensare a una piazza blindata - chiarisce il vice-sindaco Pierpaolo Roberti al quotidiano- noi vogliamo che le persone vengano con serenità a godersi gli spettacoli. Comunque ricordo che, oltre ai controlli nei varchi di accesso al concerto, ci sarà pure il divieto di distribuire bevande in bicchieri e bottiglie di vetro». Discorso diverso per gli eventi in piazza Verdi, in cui non si prevedono particolari provvedimenti, ma solo il presidio mobile delle forze dell'ordine. «Lì l'attenzione ci sarà comunque - precisa ancora il prefetto Porzio - ma non con verifiche capillari analoghe a quelle per piazza Unità».