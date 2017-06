Attenti e propositivi, premiati i 40 studenti del Consiglio comunale dei ragazzi

TRIESTE - Un incontro finale con la consegna di diplomi e riconoscimenti ha suggellato il percorso biennale di impegno civico realizzato dai 28 consiglieri e i 12 vice del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, rappresentanti di 14 scuole cittadine (primarie e secondarie di primo grado) che hanno aderito al progetto di partecipazione attiva e democratica promosso dal Comune di Trieste e curato dall'Associazione culturale 4704. Alla cerimonia conclusiva sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Marco Gabrielli, il vicesindaco Pierpaolo Roberti e gli assessori Giorgio Rossi, Angela Brandi e Serena Tonel e la responsabile del progetto Donatella Rocco. Tutti, con sottolineature diverse, hanno espresso attenzione e partecipazione per il l'impegno profuso dai ragazzi, capace di realizzazione anche alcuni interessanti progetti concreti.

I progetti realizzati

Tra i progetti realizzati dai ragazzi in questa edizione si segnalano: una mappa dei siti di interesse storico e artistico del colle di San Giusto, munita anche di codice QR, che renderà più chiaro ai turisti loro coetanei come orientarsi tra le bellezze del sito; un punto di bookcrossing in piazza Hortis, dove una cabina telefonica dismessa e messa a disposizione gratuitamente dalla Telecom fungerà nei prossimi mesi da luogo di scambio di libri per grandi e piccoli, con un percorso di tracciamento del libro connesso ad internet. Infine, nella sala ex Aiat di piazza Unità (presto vetrina eventi legati a Cultura, Giovani e Turismo), fino a sabato 10 giugno, sarà visitabile l'installazione dedicata al Porto Vecchio, con video e documentazioni curati dai ragazzi sui sogni e desideri dei cittadini per il futuro del sito cittadino. Una redazione giornalistica degli stessi ragazzi ha seguito questi tre diversi percorsi e le loro sintesi sono state su un numero speciale di Konrad e saranno oggetto di un appuntamento speciale con Radio Rai.

I premi

Nel corso dell'incontro nella sala del Consiglio sono stati consegnati ai 40 ragazzi consiglieri e ai loro insegnanti i meritati diplomi e il significativo libro «Come diventare un esploratore del mondo» di Keri Smith, un vero e proprio quaderno di appunti e suggerimenti per documentare e osservare il mondo che ci sta attorno come se non l'avessimo mai visto prima. Il progetto, partito nel 2012 per sviluppare le competenze di comunicazione e attiva partecipazione dei giovani alla vita della città, ha visto la collaborazione ufficiale di AsuiTs – Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, dell’Ufficio Scolastico Regionale Fvg, di Unicef – Comitato Provinciale di Trieste, oltre al sostegno della Regione Fvg attraverso la collaborazione con l’Ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Tutte le informazioni sul Consiglio comunale dei ragazzi sono visibili e disponibili sul sito del Comune di Trieste www.retecivica.trieste.it nella pagina dell’Educazione e sul profilo Facebook del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.