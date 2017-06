Giardinaggio e orticoltura, 3° appuntamento con "Invasati, tutti pazzi per i fiori"

TRIESTE - Domenica 11 giugno, al Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, sul colle di San Luigi, dalle 10 alle 19, terzo appuntamento con l’atteso mercatino del giardinaggio e orticoltura intitolato «Invasati, tutti pazzi per i fiori». L’interessante e curiosa iniziativa, promossa dal Servizio Musei Scientifici del Comune di Trieste, è stata ideata per essere soprattutto un momento di incontro, confronto e scambio di esperienze e di materiali fra giardinieri non professionisti, appassionati e dilettanti. Per chi vuole partecipare come espositore è riservata esclusivamente a privati e associazioni Onlus; mentre il mercatino e le attività collaterali sono aperte a tutti, e con entrata gratuita. In tal senso, all’interno dell’Orto Botanico ogni partecipante potrà esporre e proporre in scambio o in vendita piante o parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi, terricci, vasi nonché libri di giardinaggio e orticoltura.

Il programma

L’appuntamento sarà accompagnato da eventi collaterali, che offriranno altrettante occasioni d’intrattenimento per il pubblico che vorrà intervenire alla manifestazione: infatti in concomitanza con «Invasati, tutti pazzi per i fiori», avranno luogo diversi eventi culturali, musica e attività naturalistiche. Domenica alle 10 si "Perché fermentare, i microrganismi benefici». Cosa sono, a cosa servono e come si auto producono, a cura di Eva Balzano, presidente dell’Associazione Fervide Menti; il gruppo Trieste Sketchers espone all’Orto Botanico di Trieste una mostra di disegni realizzati dalla diretta osservazione delle piante e fiori che sono coltivati in questo sito naturalistico di Trieste e dalle 11 alle 12, Alessandra Fragiacomo, rappresentante del gruppo Trieste Sketchers, guiderà una sessione di disegno dalla diretta osservazione in natura. Si può portare l’occorrente per disegnare e dare vita a schizzi con il colore; per stare più comodi si può portare un seggiolino. È un occasione d’incontro per esperti e principianti. Verrà presentato il gruppo, che è un mix davvero originale e speciale di appassionati del disegno dalla diretta osservazione. L’incontro è nel gazebo bianco al centro del giardino dove saranno alloggiati i disegni, gli sketchbook, i taccuini di viaggio e diari disegnati da alcuni partecipanti alla mostra; dalle 16 alle 17, Incontriamoci #abassavoce nel parco, letture per bambini 3-8 anni e gli adulti a loro vicini - (Servizio Biblioteche Civiche Trieste, a cura delle Ambasciatrici di Nati per Leggere); alle 17, musica dal vivo, Giovanni Settimo, chitarra, a cura di Scuola di Musica 55 / Casa della Musica, Trieste.

Concorso fotografico

Inoltre, il Civico Orto Botanico in collaborazione con Associazione Culturale Fotonordest indice il primo contest fotografico Obiettivo Orto Botanico. Il contest è aperto a fotoamatori di tutte le età e la partecipazione è gratuita. Saranno ammesse solo foto scattate all’interno dell’Orto Botanico qualsiasi sia il soggetto. Lunedì 12 giugno termine ultimo per presentare i lavori. Informazioni info@fotonordest.com, www.fotonordest.com.

Appuntamento didattico

In occasione del terzo appuntamento Invasati ospita sotto la pergola di glicini la mostra del progetto «Ambienti dell'accoglienza e della comunicazione» a cura della docente di Arte e immagine Tiziana Bevilacqua e del docente di Tecnologia Alberto Distefano, della scuola I. C. Divisione Julia di viale XX Settembre, 26 a Trieste. Le classi coinvolte sono state le sezioni B, C e G negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. Obiettivi del progetto sono: comprendere i messaggi provenienti dalla società, conoscere alcuni spazi, luoghi e stili dedicati all'accoglienza e alla condivisione del patrimonio storico, artistico e culturale; cimentarsi nel racconto delle proprie esperienze attraverso tecniche espressive e uso di materiali di riciclo, sperimentare nuove tecnologie, condividere i propri racconti e messaggi attraverso l'installazione. Sono stati prodotti elaborati con varie tecniche espressive attraverso la manipolazione e il riuso di materiali semplici e di riciclo riguardanti i temi affrontati come gli elementi del giardino, il giardino dei sensi, il parco, la casa/museo, i caffè storici, le architetture verdi. Inoltre è stato realizzato un video con la tecnica dell'animazione in stop motion. Il progetto è iniziato con il tema del giardino, uno spazio che ci accoglie fin da quando siamo piccoli e che è stato il luogo e il tema della prima installazione artistica con il «Futurfiore» di Depero e dopo un lungo e vario percorso vuole ritornare sui suoi passi e concludersi di nuovo nell'hortus conclusus dove raccontare a un pubblico più vasto le storie di questo viaggio con le installazioni prodotte. Dalle 10 alle 19, un interessantissimo Semebaratto, dove si scambieranno semi particolari, locali e preziosi che chiunque potrà portare e barattare con altre varietà. Si potrà così mettere i vostri semi in un semplice foglio di carta ripiegato artigianalmente o seguire le istruzioni per il montaggio delle storiche bustine di Linneo e di altre fantasiose che utilizzano l’origami.

Seminalibro

Anche questa volta non mancherà il Flowercrossing! Cosa sono le piante flowercrossing? Sono piante offerte in dono al pubblico dai partecipanti d’Invasati, dall’Orto Botanico o da appassionati giardinieri. Si trovano sull'étagère presso l’entrata dell'Orto a disposizione dei visitatori, e si possono donare a persone che amano le piante! Quasi un anno fa, il 10 aprile 2016, all'Orto Botanico di Trieste è nato il Seminalibro il primo bookrossing botanico italiano! Un' interessante iniziativa che prosegue, una piccola sorpresa che ha suscitato vivo interesse e fatto molto piacere ai giardinieri lettori. Condividere del tutto gratuitamente è la parola d'ordine del Seminalibro e si rivolge a tutti i lettori disposti a far circolare per il mondo un proprio libro, come un messaggio nella bottiglia. Il Seminalibro è ancora più speciale perché riguarda libri di giardinaggio, botanica, orticoltura, tecnici ma non solo, anche romanzi, racconti o poesie che in qualche modo siano ricollegabili a questi temi, insomma proprio un argomento per INVASATI, tutti pazzi per i fiori. Un'apposita libreria posta all'entrata dell'Orto accoglierà i libri che chiunque potrà lasciare a disposizione, all'interno si potrà collocare uno speciale segnalibro germogliabile che si troverà lì vicino. Particolare importantissimo, sulla prima pagina interna del libro bisogna collocare l'etichetta, scaricabile anche dal sito dell'Orto, che dimostri che questo non è un libro abbandonato, ma un libro che cerca lettori, chi lo troverà potrà leggerlo e farlo circolare liberandolo nuovamente.

Informazioni

Per l’iscrizione di privati e associazioni che vogliono partecipare al mercatino basta sottoscrivere l’apposita scheda di partecipazione, reperibile presso il Civico Orto Botanico o scaricabile dal sito www.ortobotanicotrieste.it, la scheda, con allegato copia di un documento d’identità, dovrà pervenire 7 giorni prima della data della manifestazione. Al Civico Orto Botanico, di via Carlo de’ Marchesetti 2, si può arrivare di domenica con autobus diretti della linea 26/ oppure con i bus 6, 9 e 35 con fermata nella sottostante piazza Volontari Giuliani, salendo poi a piedi lungo l’ottocentesca Scala San Luigi e Campo San Luigi (o scendendo alla fermata successiva di via Margherita e salendo poi a piedi per Scala Margherita, via Pindemonte, Bosco Biasoletto).