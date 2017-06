Incidente in via Flavia: grave un motociclista

TRIESTE - Ancora un incidente in via Flavia, esattamente nel punto in cui ha perso la vita pochi mesi fa la muggesana Barbara Camassa. Ieri, attorno alle 12.45, una moto si è scontrata con una Volkswagen Golf. Al momento non si conoscono le generalità né le condizioni del ferito ma pare si tratti di uno schianto violento che ha fatto balzare di sella l'uomo sulle due ruote. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi, la Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del fuoco. Immediato l'intervento del 118 che ha stabilizzato il ferito e lo ha poi trasportato all'Ospedale di Cattinara.