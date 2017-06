Trieste celebra i 60 anni dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici

TRIESTE - L'Assemblea nazionale nella sala del Consiglio comunale venerdì 9 giugno. La mostra «Arte inclusa» nella sala comunale d'arte di piazza Unità con una gara di selfie. Il convegno su »Disabilità e normative- Il futuro con occhi nuovi» sabato 10 giugno alla Stazione Marittima. Sono questi alcuni degli appuntamenti che caratterizzano l'articolato programma realizzato per i 60 anni di vita e attività dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici - A.I.A.S. di Trieste Onlus in collaborazione con il Comune di Trieste e presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sede dell'Assessorato alle Politiche sociali, presenti tra gli altri l'assessore Carlo Grilli e la presidente dell' A.I.A.S. Claudia Marsillio Zacchigna.

La storia

Fondata nel 1957 nello spirito del volontariato per svolgere attività e servizi a favore delle persone con disabilità, con l'obiettivo di promuoverne per quanto possibile l'indipendenza fisica, sociale ed economica, e per favorire interventi di sostegno morale, psicologico e formativo alle famiglie, l'A.I.A.S ha la soddisfazione di detenere il primato di anzianità a livello regionale come associazione di volontariato nel settore della disabilità. Il sodalizio partecipa ed è attivo nei PDZ (Piani di Zona), nella CTD (Consulta Territoriale delle persone con Disabilità e delle loro famiglie) che fa parte della CRAD (Consulta Regionale delle persone con Disabilità e delle loro famiglie) e nel C.S.V. (Centro Servizi del Volontariato). Svolge anche un'azione di monitoraggio su delibere e leggi, intervenendo, quando necessario, per evitare discriminazioni nel variegato mondo della disabilità. Il valore sociale delle attività svolte dall'A.I.A.S. per la promozione del benessere dei cittadini più vulnerabili, attraverso i servizi socio-assistenziali erogati e lo sviluppo di processi di aggregazione ed inclusione, attività che si integrano con la programmazione locale del Piano di zona è stato sottolineato dall'assessore alle Politiche sociali Carlo Grilli. «Diamo il via -ha detto l'assessore Grilli- ai festeggiamenti di questa importante ricorrenza. Credo che l'amministrazione comunale abbia intrapreso questo percorso con spirito di riconoscenza verso queste famiglie, che hanno dato un contributo incredibile ai nostri ragazzi. L'impegno è quello di continuare a lavorare insieme, anche e soprattutto in quel percorso di ricerca fondi che servirà a riqualificare Villa Haggiconsta. Io spero nel minor tempo possibile».

Gli appuntamenti

Ringraziando l'amministrazione comunale per il sostegno ricevuto la presidente Claudia Marsillio Zacchigna ha illustrato e presentato nel dettaglio tutte le iniziative in programma. Si partirà già domani, giovedì 8 giugno, con giunta e consiglio dell' A.I.A.S. Nazionale (nella sede di viale Romolo Gessi). Sabato 9 giugno, alle 15, nella sala del Consiglio comunale si terrà quindi l'Assemblea nazionale e a seguire, nella sala comunale d'arte di piazza Unità, l'inaugurazione della mostra «Arte inclusa» che resterà aperta fino al 23 giugno. Con la mostra partirà anche il contest "Fatti un selfie con A.I.A.S. Trieste». Si potrà scegliere un quadro e farsi un selfie usandolo come fondale; poi pubblicarlo su Facebook utilizzando l'hashtag #fattiunselfieconaiasts oppure sulla pagina di A.I.A.S. Trieste o su quella dell'evento. Il selfie con più «like», avrà in dono il quadro di fondo. Il contest ha lo scopo di favorire l'integrazione tra persone disabili e non … Il "selfista" diviene a sua volta artista includendosi nell'opera sullo sfondo. I quadri saranno acquistabili a prezzo di stampa e il ricavato sarà destinato al fondo per la riapertura della Villa Haggiconsta. Sabato 10 giugno, alla Stazione Marittima, si terrà il convegno-tavola rotonda su «Disabilità e normative- Il futuro con occhi nuovi». Il 23 giugno si concluderà la mostra e sono in programma le premiazioni dei selfie, mentre per il 24 giugno ci sarà una festa finale a Villa Haggiconsta con un punto sulle diverse attività dell' A.I.A.S. Trieste e la presentazione degli atti del convegno.