Immaginario scientifico, la notte al museo è una dedica a Yuri Gagarin!

TRIESTE - «La Terra è blu… che meraviglia. È bellissima». Parole semplici e cariche di emozione, quelle dell’astronauta Yuri Gagarin, che nel 1961 fu il primo uomo della storia a vedere la Terra dallo spazio, realizzando l’impresa di compiere un’orbita completa attorno al pianeta. Sabato 10 giugno il cosmonauta russo sarà protagonista della Notte Immaginaria all’Immaginario Scientifico di Trieste, dedicata a giovani scienziati tra 7 e 11 anni. Ripercorrendo la straordinaria impresa di Gagarin, i giovani avventurieri della notte potranno esplorare le conoscenze, le tecnologie e gli equipaggiamenti necessari per poter compiere una missione spaziale: dalla fase di distacco da terra fino al delicatissimo momento dell’atterraggio. Inoltre, mettendo alla prova la propria manualità, i ragazzi si cimenteranno nella costruzione di un prototipo di razzo, con il quale ingaggiare entusiasmanti sfide con i compagni di avventura, ma utile anche per ragionare in gruppo su alcuni concetti alla base del volo, come propulsione, traiettoria e forza di gravità.

Tutte le informazioni

E dopo l’avventura, il meritato riposo: al termine delle attività i bambini si accampano nelle sale del museo, ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi risvegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni di questa straordinaria avventura, prima di fare ritorno a casa. Il costo è di 39 euro a bambino (35 euro ridotto «fratello/sorella»). È necessaria l’iscrizione, da effettuare telefonando al numero 040 224424 (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00) oppure scrivendo a iscrizioni@immaginarioscientifico.it.