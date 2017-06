Il derubato chiede aiuto ai triestini: «Ripuliamo insieme la città»

TRIESTE – Gli spaccano il finestrino dell’auto, poi in un attimo, gli rubano borsa porta computer, documenti e tablet. Ora Flavio Bressan non può far altro che chiedere aiuto a chi, magari, si trovava proprio in via Svevo, giovedì 1 giugno. «Ho parcheggiato regolarmente la mia Polo – scrive l’uomo sul gruppo «Te son de Trieste se…»- e in questo breve lasso di tempo ho subito un furto con danneggiamento dell'auto. Mi è stata asportata una borsa porta pc con all'interno documenti vari e un tablet». Visto che a quell'ora c'è molto traffico in zona «prego chiunque avesse visto qualche cosa di aiutarmi».

L'unione fa la forza

I banditi autori del furto si sono fatti «ingolosire» dalla borsa, lasciata all’interno dell’auto. Hanno rotto il finestrino lato passeggero e hanno portato via quello che potevano. «Ho sentito che in zona ci sono stati altri furti – continua nel suo post - penso che se tutti ci diamo una mano riusciremo a ripulire questa città che sta' diventando sempre più degradata. Infine l’aspetto che lui definisce più «triste» riguarda «la risposta che ho ricevuto dalla Polizia alla mia richiesta d'intervento. Non voglio scrivere nulla a riguardo per evitarmi la denuncia. Non si sa mai, ma dopo il danno la beffa. Vi assicuro che mi hanno profondamente sfiduciato».