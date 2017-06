E' l'ora di Alma Trieste - Fortitudo Kontatto: via Valmaura chiusa al traffico

TRIESTE - Trieste si prepara a gara-5 contro Bologna. In Prefettura e in Questura, intanto, si decidono le migliori manovre per gestire in totale sicurezza l’afflusso del pubblico al Palazzo dello Sport. Con l’apertura dei cancelli alle 19, via Valmaura rimarrà chiusa al traffico per facilitare l’arrivo della tifoseria ospite che raggiungerà l’Alma Arena a bordo di autobus, messi a disposizione dalla Trieste Trasporti, che partiranno dal piazzale antistante la Wartsila, dove verrà effettuata un’attenta attività di pre-filtraggio. Tutti i parcheggi limitrofi al Palazzo dello Sport rimarranno a disposizione del pubblico locale che «viene invitato a raggiungere l’impianto sportivo in tempo utile, facilitando così i controlli delle forze dell’ordine previsti per l’occasione».