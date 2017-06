55 posti di lavoro per il 50° store in Italia: inaugurato il nuovo Metro

TRIESTE - «Complimenti per quello che avete fatto e per come lo avete fatto. Lo dico da imprenditore di settore e da amministratore pubblico. 10 e lode. In 7 mesi siete riusciti a fare qualcosa di straordinario». Con queste parole il sindaco Roberto Dipiazza è intervenuto questa mattina all'inaugurazione ufficiale del nuovo Metro Italia Cash and Carry di piazzale Atleti Azzurri d'Italia a Valmaura, nell'area dell'ex Ingross. Nel corso della cerimonia inaugurale -alla quale sono intervenuti tra gli altri l'amministratore delegato di Metro Italia Claude Sarrailh con il direttore della sede di Trieste Andrea Grillo e l'assessore al Commercio Lorenzo Giorgi, oltre a dipendenti, operatori e clienti- il sindaco Dipiazza ha ringraziato anche per le «55 persone, soprattutto giovani, che hanno così un nuovo posto di lavoro, cosa che in questo momento è davvero molto importante».

Odore di business

«La città -ha detto ancora il sindaco Roberto Dipiazza- sta cambiando e con la sdemanializzazione del Porto Vecchio sta vivendo un momento straordinario. Questa attività di elevata qualità, che inauguriamo oggi, andrà a coprire un importante raggio d'azione di circa 200 Km, che va dalla Croazia e l'Istria, alla Slovenia e al Nord Est d'Italia. Sento un gran odore di business». Il nuovo punto vendita Metro Italia Cash and Carry di Trieste, il 50° store della rete italiana, si presenta come una realtà multicanale e integrata, pensata per offrire soluzioni su misura e capace di rispondere alle esigenze dei professionisti della ristorazione e dell'ospitalità, con un assortimento dedicato, la selezione dei migliori prodotti locali e un personale specializzato.