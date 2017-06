TRIESTE - Camion a fuoco sulla A4 fra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Un autoarticolato ha preso fuoco nella mattina del 9 giugno poco prima delle nove, non a causa di un incidente. Chiusa l’entrata di Redipuglia e uscita obbligatoria a Villesse. A Villesse è chiusa l’entrata in A34. Code fra Palmanova e Villesse in direzione Trieste. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale di Autovie Venete. Non ci sono feriti.

Il fumo causato dall'incendio pare si intraveda anche dal Carso.