Global Wellness day a Portopiccolo

PORTOPICOLLO - In occasione della giornata mondiale del wellness, la Portopiccolo SPA by Bakel organizza un open day ad accesso gratuito per presentare il proprio programma di corsi e attività per adulti e bambini in vista della stagione 2017/2018. Dalle 9 alle 19 saranno presentate tante attività come: pilates, back school e nia per adulti ed ancora babypilates e nuoto per bambini. Si potrà inoltre assistere a lezioni di sicurezza in acqua e dimostrazioni di salvataggio in mare curate da Lifeguard Academy un ottimo modo per iniziare l'estate con energia e benessere. Aperta il 7 aprile 2017, la nuova Portopiccolo SPA by Bakel è già stata eletta prima meta in Italia per la talassoterapia. Elegante armonia tra benessere e bellezza naturale con una superficie totale di 3600 metri quadri sviluppata su tre livelli. Il mare è l’elemento di arredo predominante, la leggerezza il suo codice estetico. Per informazioni, prenotazioni e per avere il programma completo: portopiccolospa@ppst.it, +39 040 997 5901.